Quarto Grado, nel prossimo appuntamento i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich (Di giovedì 23 marzo 2023) . L’appuntamento è per venerdì 24 marzo Venerdì 24 marzo, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa il 1° maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nel processo, iniziato a metà febbraio, si sta cercando di capire come i tre imputati dell’omicidio abbiano preparato il delitto: dal sopralluogo del padre (Shabbar Abbas) nella serra dietro casa, fino ai documenti di viaggio dello zio (Danish) e dei cugini (Ijaz e Nomanulhaq). Saman era costretta a seguire le scelte della famiglia. Leggi anche: Al via “Felicissima Sera – All Inclusive”, gli ospiti e le ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023) . L’è per venerdì 24 marzo Venerdì 24 marzo, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovocon “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di, la ragazza pakistana uccisa il 1° maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nel processo, iniziato a metà febbraio, si sta cercando di capire come i tre imputati dell’omicidio abbiano preparato il delitto: dal sopralluogo del padre (Shabbar) nella serra dietro casa, fino ai documenti di viaggio dello zio (Danish) e dei cugini (Ijaz e Nomanulhaq).era costretta a seguire le scelte della famiglia. Leggi anche: Al via “Felicissima Sera – All Inclusive”, gli ospiti e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Quarto Grado, nel prossimo appuntamento i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich - renatogiannetti : @CarloCalenda Di questo passo il parlamento diventerà il quarto grado di giudizio di vicende processuali individuali . - MorenaCastella9 : @chilhavistorai3 Come mai non ci sono impronte nemmeno nei sacchi???... Sebastiano se le fa queste domande??.. .. a… - laghee78 : @michele08071965 @StefanoPutinati Mi han chiesto i documenti per fargli il libretto sanitario e la parte burocratic… - tuttotv_info : Quarto Grado, puntata di venerdì 24 marzo 2023 -