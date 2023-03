Quanto manca Higuain alla Juventus? La risposta non è così scontata (Di giovedì 23 marzo 2023) Higuain ha vestito la maglia della Juventus per tre stagioni; cerchiamo di capire Quanto stia mancando l’attaccante argentino ai bianconeri. In questa stagione, la Juventus può contare su tre attaccanti totalmente diversi: Vlahovic, Milik e Kean. Il primo, il titolare dei bianconeri, fatica a trovare quella continuità realizzativa che lo ha sempre contraddistinto con la maglia della Fiorentina. Higuain (Ansafoto)Il centravanti polacco è ancora alle prese con un problema muscolare che gli ha fatto saltare diverse partite; discorso diverso per Quanto Kean; il centravanti, riscattato dall’Everton, non riesce a mantenere lo stesso livello di prestazioni e il suo futuro sembra non essere così sicuro. Una situazione non semplice; la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 marzo 2023)ha vestito la maglia dellaper tre stagioni; cerchiamo di capirestiando l’attaccante argentino ai bianconeri. In questa stagione, lapuò contare su tre attaccanti totalmente diversi: Vlahovic, Milik e Kean. Il primo, il titolare dei bianconeri, fatica a trovare quella continuità realizzativa che lo ha sempre contraddistinto con la maglia della Fiorentina.(Ansafoto)Il centravanti polacco è ancora alle prese con un problema muscolare che gli ha fatto saltare diverse partite; discorso diverso perKean; il centravanti, riscattato dall’Everton, non riesce a mantenere lo stesso livello di prestazioni e il suo futuro sembra non esseresicuro. Una situazione non semplice; la ...

