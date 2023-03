Quanto dura il Ramadan 2023? Data d’inizio e fine (Di giovedì 23 marzo 2023) Partiamo da un domanda non proprio scontata: che cos’è il Ramadan? La risposta non è facile, soprattutto se a darla siamo noi Occidentali, ma possiamo comunque provare a dare qualche coordinata per meglio comprendere questo evento così importante per la cultura islamica. Ecco qualche dettaglio per meglio approfondire il tema. Giornate Fai di Primavera 2023 a Roma: cosa vedere e quali sono i luoghi da visitare Cos’è il Ramadan? Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico. Un periodo di tempo dalla profonda importanza religiosa, trattandosi del mese in cui si pratica il sacro digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano al Profeta Maometto («Il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta direzione e salvezza»: II.185). I musulmani di tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Partiamo da un domanda non proprio scontata: che cos’è il? La risposta non è facile, soprattutto se a darla siamo noi Occidentali, ma possiamo comunque provare a dare qualche coordinata per meglio comprendere questo evento così importante per la cultura islamica. Ecco qualche dettaglio per meglio approfondire il tema. Giornate Fai di Primaveraa Roma: cosa vedere e quali sono i luoghi da visitare Cos’è il? Ilè il nono mese del calendario lunare islamico. Un periodo di tempo dalla profonda importanza religiosa, trattandosi del mese in cui si pratica il sacro digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano al Profeta Maometto («Il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta direzione e salvezza»: II.185). I musulmani di tutto il ...

Dieta di mantenimento: quanto dura

Seguire una dieta di transizione, o mantenimento, in cui gli alimenti di cui ci siamo privati vengono reintrodotti gradualmente e senza esagerare è la soluzione ...

Quando inizia e finisce il Ramadan: il digiuno e le altre regole del mese sacro per l'Islam

Per questa ragione, la durata dell'anno è di 354 giorni – ogni tre anni, però, ne conta 355 – e le date appaiono "mobili" rispetto al calendario solare. Cosa determina l'inizio di un nuovo mese lunare ...