Quando partorirà Aurora Ramazzotti? Ecco la possibile data

Leggi su tvzap

(Di giovedì 23 marzo 2023) Personaggi tv., arriva l’annuncio sui social sulla gravidanza – La gravidanza diè agli sgoccioli. Il nome del bimbo non è stato reso noto dalla giovane, ma sappiamo che si tratta di un maschietto. Si sa poi, l’ha detto lei stessa, che il lieto evento avrà luogo in Svizzera. È un modo per portare avanti una sorta di tradizione familiare: «Lì siamo nate io e mia madre», ha dichiarato la figlia di Erose di Michelle Hunziker. La splendidaè intervenuta poco fa sui social per aggiornare i fan e svelare qualcosa in più sulle sue condizioni. leggi anche:, l’annuncio sul matrimonio a poco dal parto spiazza tutti leggi anche: Tommaso Zorzi in ansia, c’entra...