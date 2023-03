Quando è previsto il pagamento Naspi a marzo 2023? Consulta le DATE (Di giovedì 23 marzo 2023) . Quando è previsto il pagamento della Naspi nel mese di marzo 2023 ? La Naspi di marzo 2023 verrà accreditata entro il giorno... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 marzo 2023) .ildellanel mese di? Ladiverrà accreditata entro il giorno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vyck72 : @MastriTina Ma poi parlano di utero in affitto quando magari in Paesi come il Canada non è previsto compenso per la… - ThatsMatte : @SirPcn_ @lucabwhite @romeoagresti @GoalItalia Ma non ho detto questo io, cioè su questo punto sono d'accordo.. anc… - analiticamente1 : @DocWalls Quando XI è ripartito, per inciso un giorno PRIMA di quanto previsto, lo Zar gli ha fatto auguri di buona… - imsaekove : è nata (molto prima del previsto) - la metto così non dovete fare lo zoom sul titolo quando metterò la foto post di… - alb_nard : @LAVonlus @MaurizioFugatti @ProvinciaTrento Per quando è previsto il parere di ISPRA sull’episodio che ha visto coinvolto MJ5? -