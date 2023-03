Qualità dell’aria: Fae Technology e Mit di Boston realizzano un dispositivo che la monitora (Di giovedì 23 marzo 2023) Gazzaniga. FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (“FAE Technology” o la “Società”), Pmi Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata, ha partecipato allo sviluppo del nuovo dispositivo di monitoraggio ambientale Flatburn, rilasciato con licenza open source dal Senseable City Lab del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Si tratta di un sistema auto-alimentato da energia solare, con parti meccaniche realizzabili con stampanti 3D di tipo “consumer” e dotato di sensori che, installato su veicoli stradali come autobus e automobili, rileva parametri come la Qualità dell’aria, l’efficienza energetica, l’impatto acustico, l’umidità e le isole di calore nei contesti ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023) Gazzaniga. FAES.p.A. – Società Benefit (“FAE” o la “Società”), Pmi Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata, ha partecipato allo sviluppo del nuovodiggio ambientale Flatburn, rilasciato con licenza open source dal Senseable City Lab del MIT (Massachusetts Institute of). Si tratta di un sistema auto-alimentato da energia solare, con parti meccaniche realizzabili con stampanti 3D di tipo “consumer” e dotato di sensori che, installato su veicoli stradali come autobus e automobili, rileva parametri come la, l’efficienza energetica, l’impatto acustico, l’umidità e le isole di calore nei contesti ...

