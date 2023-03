Qualificazioni Euro 2024: Portogallo sul velluto, vince anche la Bosnia-Erzegovina (Di giovedì 23 marzo 2023) Qualificazioni Europei: i risultati di oggi – Dopo i Mondiali di Qatar 2022, le nazionali tornano in campo per le prime due giornate di qualificazione a Euro 2024, competizione che si svolgerà in Germania. Diverse le big già in campo questa sera, con Portogallo, Italia e Inghilterra su tutte. vince l’Inghilterra nella sfida contro l’Italia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023)pei: i risultati di oggi – Dopo i Mondiali di Qatar 2022, le nazionali tornano in campo per le prime due giornate di qualificazione a, competizione che si svolgerà in Germania. Diverse le big già in campo questa sera, con, Italia e Inghilterra su tutte.l’Inghilterra nella sfida contro l’Italia ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : 'Luca azzurro per sempre'. Nazionale in campo con Vialli sulla maglia #vialli #italiainghilterra #euro24 - sportli26181512 : Pagelle #Italia-Inghilterra: Retegui non è l'uomo della provvidenza: Azzurri sconfitti allo stadio Maradona alla pr… - darioderrico : RT @sportmediaset: Italia, la corsa a Euro 2024 parte male: Retegui-gol, ma vince l'Inghilterra #italiainghilterra #qualificazionieuro2024… - Eurosport_IT : L'Inghilterra si prende la sua rivincita a Napoli, l'Italia esce nella ripresa ma non basta ad evitare la sconfitta… - NCN_it : Qualificazioni Euro 2024, la #Macedonia vince 2-1: a segno anche il napoletano #Elmas -

Qualificazioni Euro 2024: Italia-Inghilterra 1-2, falsa partenza degli Azzurri - Sportmediaset Sport Mediaset Qualificazioni Euro 2024: Italia-Inghilterra 1-2 (ANSA) - ROMA, 23 MAR - L'Italia comincia con una sconfitta il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2024, battuta 2-1 a Napoli dall'Inghilterra. Con l'esordiente Retegui subito titolare in attacco, ... Rivincita Inghilterra: battuta l'Italia 2-1 a Napoli Comincia con una sconfitta il cammino dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024. A Napoli l'Inghilterra ha battuto gli azzurri con il punteggio di 2-1.