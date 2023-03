Qualificazioni Euro 2024, l’Italia cede 2-1 all’Inghilterra. Retegui non basta (Di giovedì 23 marzo 2023) I Tre Leoni tornano a vincere in Italia dopo più di 60 anni. Gli azzurri cedono il passo nell’esordio delle Qualificazioni ad Euro 2024 sotto i colpi di Rice e Kane, i migliori in campo. La rete di Retegui nella ripresa e il rosso a Shaw non bastano per riacciuffare il pareggio. Non resta che pensare alla sfida con Malta di domenica sera. Le scelte dei Ct Rispetto alle prove della vigilia Roberto Mancini conferma tutto, lanciando Retegui dal 1? con Pellegrini largo a destra nel tridente e Toloi al fianco di Acerbi al centro della difesa preferito a Romagnoli. Gareth Southgate invece sceglie a sorpresa Phillips e lo posiziona con Rice in mezzo al campo, con Bellingham trequartista per pressare Jorginho quando l’Italia imposta. Il modulo, quindi, è un 4-2-3-1 con Kane ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) I Tre Leoni tornano a vincere in Italia dopo più di 60 anni. Gli azzurri cedono il passo nell’esordio delleadsotto i colpi di Rice e Kane, i migliori in campo. La rete dinella ripresa e il rosso a Shaw nonno per riacciuffare il pareggio. Non resta che pensare alla sfida con Malta di domenica sera. Le scelte dei Ct Rispetto alle prove della vigilia Roberto Mancini conferma tutto, lanciandodal 1? con Pellegrini largo a destra nel tridente e Toloi al fianco di Acerbi al centro della difesa preferito a Romagnoli. Gareth Southgate invece sceglie a sorpresa Phillips e lo posiziona con Rice in mezzo al campo, con Bellingham trequartista per pressare Jorginho quandoimposta. Il modulo, quindi, è un 4-2-3-1 con Kane ...

