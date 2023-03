Qualificazione Europei 2024: la Slovenia si impone in casa del Kazakistan per 1-2 (Di giovedì 23 marzo 2023) . Iniziano le qualificazioni agli Europei 2024 di Germania, e la prima gara è tra Kazakistan e Slovenia. La gara del girone H si sblocca al minuto 24?, con la rete di Maxim Samorodov. Nel secondo tempo però gli ospiti si svegliano e la ribaltano. Prima David Brekalo trova il pareggio, poi Zan Vipobtnik la ribalta. 1-2 il risultato finale. La corsa ad EURO2024 è iniziata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) . Iniziano le qualificazioni aglidi Germania, e la prima gara è tra. La gara del girone H si sblocca al minuto 24?, con la rete di Maxim Samorodov. Nel secondo tempo però gli ospiti si svegliano e la ribaltano. Prima David Brekalo trova il pareggio, poi Zan Vipobtnik la ribalta. 1-2 il risultato finale. La corsa ad EUROè iniziata. SportFace.

