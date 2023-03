"Qualcosa di tremendo, cosa serve in politica": Fabio Volo gela Lilli Gruber (Di giovedì 23 marzo 2023) Fabio Volo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 22 marzo, si augura una politica più dialogante su temi come i diritti dei figli di coppie omo-genitoriali. "Ci vuole più tenerezza in politica. Due persone che hanno due idee diverse è una ricchezza. Ci si può ascoltare soprattutto su temi etici con grande rispetto da entrambe le parti", spiega il deejay e scrittore. "Io non difendo la sinistra, non difendo l'opposizione", precisa Volo, "però non è che la sinistra attacca e la Meloni si sente sempre attaccata, quello è un classico dell'underdog. Ce l'ho anche io come atteggiamento nella vita perché non mi sento protetto. Io sono underdog quando sono attaccato o criticato. Ci vuole una ricerca profonda dentro di sé", ammette. Qui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023), ospite dia Otto e mezzo su La7, nella puntata del 22 marzo, si augura unapiù dialogante su temi come i diritti dei figli di coppie omo-genitoriali. "Ci vuole più tenerezza in. Due persone che hanno due idee diverse è una ricchezza. Ci si può ascoltare soprattutto su temi etici con grande rispetto da entrambe le parti", spiega il deejay e scrittore. "Io non difendo la sinistra, non difendo l'opposizione", precisa, "però non è che la sinistra attacca e la Meloni si sente sempre attaccata, quello è un classico dell'underdog. Ce l'ho anche io come atteggiamento nella vita perché non mi sento protetto. Io sono underdog quando sono attaccato o criticato. Ci vuole una ricerca profonda dentro di sé", ammette. Qui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... p_paolaji : Però scusate se sentite un odore così tremendo, vermi, insetti, ratti è ovvio che c’è qualcosa di morto #chilhavisto - Piovegovernolad : ?? Custode apre il cimitero e vede qualcosa di tremendo: dentro un'auto c'erano 3 b...Altro...… - TBMT2 : Ciao follower. Ho visto 'Old' di #shyamalan e devo dire che: tolta la recitazione da cani, il finale scemo, il dopp… - Gg24Rhino : @putino Questa disputa territoriale tra Russia e Ucraina si sta trasformando in qualcosa di tremendo, uno scontro t… - putalittlelumos : il dolore tremendo che ho ancora alla caviglia, io sto pregando tutti i santi di non essermi slogata qualcosa -