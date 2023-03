Pugilato, Irma Testa vola in semifinale ai Mondiali (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova Delhi – Continua il cammino di Irma Testa ai Mondiali femminili di Pugilato in corso a New Dheli. L’azzurra, campionessa d’Europa e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, accede alla semifinale nella categoria 57 kg battendo 5-0 la brasiliana Jucielen Romeu. Prossimo ostacolo verso la finale la francese Zidani. Avanza in semifinale anche l’altra atleta azzurra Sirine Chaarabi, che nei 52 Kg, nei quarti si è imposta 5-0 sulla mongola Oyuntsetseg e ora affronterà la giapponese Kinoshita per accedere alla finale. (Ansa)(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova Delhi – Continua il cammino diaifemminili diin corso a New Dheli. L’azzurra, campionessa d’Europa e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, accede allanella categoria 57 kg battendo 5-0 la brasiliana Jucielen Romeu. Prossimo ostacolo verso la finale la francese Zidani. Avanza inanche l’altra atleta azzurra Sirine Chaarabi, che nei 52 Kg, nei quarti si è imposta 5-0 sulla mongola Oyuntsetseg e ora affronterà la giapponese Kinoshita per accedere alla finale. (Ansa)(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

