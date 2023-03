Psicologo a scuola, Piredda (Udu): “Percorsi obbligatori di educazione alla salute mentale in ogni classe” [VIDEO] (Di giovedì 23 marzo 2023) Presidio psicologico in ogni scuola. Questo è quanto chiede l'Udu che ha illustrato alla Camera dei Deputati la sua proposta di legge. A Orizzonte scuola interviene Camilla Piredda, coordinatrice nazionale. L'articolo Psicologo a scuola, Piredda (Udu): “Percorsi obbligatori di educazione alla salute mentale in ogni classe” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Presidio psicologico in. Questo è quanto chiede l'Udu che ha illustratoCamera dei Deputati la sua proposta di legge. A Orizzonteinterviene Camilla, coordinatrice nazionale. L'articolo(Udu): “diin

