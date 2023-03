PSG-City, testa a testa per un talento seguito dal Milan (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Milan lo aveva seguito e lo affronterà nelle Final Four di UEFA Youth League, ma per Luka Vuskovic ora ci sono altre due squadre a... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Illo avevae lo affronterà nelle Final Four di UEFA Youth League, ma per Luka Vuskovic ora ci sono altre due squadre a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italian… - fla1212 : @NicoSpinelli8 Boh. Paghi clausola. Fai contratto a 5 anni (!). Fai 7 clean sheet su 8 partite in Cl con PSG, Barca… - peppe040688 : @FrancescaCphoto @Stefano120_01 @MatyMatilda1 Al Barca non può più andare e al real c'è stato Zidane e Ancelotti, m… - Jopep83 : @mike_fusco No vabe ha dominato il Psg come se giocasse contro il Casalpurstelengo…cosa succederà al City domani?? - HernanRossano : @Trozco1 NAPOLEON parece que a UROPA no iria .... PSG MONACO CITY BARZA juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -