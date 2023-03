Proteste in Francia, rinviata la visita di re Carlo d’Inghilterra. In fiamme porta municipio Bordeaux (Di giovedì 23 marzo 2023) Giovedì un milione di persone si sono riversate per le strade di tutta la Francia in oltre 200 Proteste. Negli scontri di piazza 457 fermi e 441 agenti feriti. Chiesto il rinvio di molti voli tra domenica e lunedì Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 marzo 2023) Giovedì un milione di persone si sono riversate per le strade di tutta lain oltre 200. Negli scontri di piazza 457 fermi e 441 agenti feriti. Chiesto il rinvio di molti voli tra domenica e lunedì

