Proteste in Francia. Incendiato il municipio di Bordeaux | video (Di giovedì 23 marzo 2023) È una serata di guerriglia urbana in tutta la Francia contro la ormai famosa riforma delle pensioni. Da Parigi ad altre grandi città la gente è scesa in piazza e ovunque ci sono stati scontri con la Polizia degenerato, come jn questo filmato, ad un assalti con incendio al municipio di Bordeaux

