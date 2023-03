Proteste in Francia, in fiamme l’ingresso del municipio di Bordeaux – Il video (Di giovedì 23 marzo 2023) La Francia è in fiamme anche oggi. A Bordeaux sono in corso scontri tra manifestanti contrari alla riforma delle pensioni di Emmanuel Macron e forze dell’ordine. Le immagini dei media locali mostrano l’ingresso del municipio della città messo a fuoco dalla folla scesa in strada nelle ultime ore. «Ci sono diverse decine di poliziotti e gendarmi feriti questo giovedì in Francia» ha riportato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Sarebbero almeno 80 le persone fermate e più di 120 gli agenti feriti. «Condanniamo le violenze che si sono moltiplicate oggi in occasione della nona giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni», ha scritto poche ore fa su Twitter la prima ministra francese Elisabeth Borne. «Le violenze a cui abbiamo assistito oggi sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Laè inanche oggi. Asono in corso scontri tra manifestanti contrari alla riforma delle pensioni di Emmanuel Macron e forze dell’ordine. Le immagini dei media locali mostranodeldella città messo a fuoco dalla folla scesa in strada nelle ultime ore. «Ci sono diverse decine di poliziotti e gendarmi feriti questo giovedì in» ha riportato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Sarebbero almeno 80 le persone fermate e più di 120 gli agenti feriti. «Condanniamo le violenze che si sono moltiplicate oggi in occasione della nona giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni», ha scritto poche ore fa su Twitter la prima ministra francese Elisabeth Borne. «Le violenze a cui abbiamo assistito oggi sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - Tg3web : Ottocentomila persone sono scese in piazza a Parigi contro la riforma delle pensioni. Violenti scontri tra black bl… - Agenzia_Ansa : Proteste contro la riforma delle pensioni in Francia: a Parigi 800 mila in corteo secondo gli organizzatori, per la… - SHIN_Fafnhir3 : RT @ImolaOggi: Proteste in Francia, sembrano scene di guerra: 'Macron dittatore' GUARDATE I VIDEO nell'articolo - libellula58 : Francia: nono giorno di proteste contro riforma delle pensioni -