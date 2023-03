Protesi e bioingegneria al servizio della disabilità | intervista a Infarinato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 marzo 2023) O Anche No, programma di inclusione sociale erealizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, andrà in onda domenica 26 marzo 2023 a partire dalle ore 10:15 circa e in replica lunedì 27 marzo 2023 alle ore 1:05 su Rai 3. Paola Severini in questa puntata hato Francesco, responsabile del Laboratorio diRiabilitazione dell'Istituto di Ricerca e Cura San Raffaele a Roma. Con lui si è parlato del primo (e unico in Italia) esoscheletro utilizzabile in età pediatrica per la riabilitazione del cammino di bambini di età compresa tra 4 e 10 anni con patologie neuromuscolari. Poi Riccardo Cresci hato Luca Nicosanti, il maestro che ha portato a Velletri, in provincia di Roma, il karate ...