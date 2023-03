Pronto il francobollo di Bergamo e Brescia Capitale della cultura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 marzo 2023). Ancheavrà il suoufficiale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti emesso due francobolli celebrativi di, uniti in un solo dittico, che sono stati presentati nella giornata di giovedì nell’Aula Consiliare del Comune dialla presenza del sindaco Giorgio Gori, dell’assessore allaNadia Ghisalberti e di Giovanni Accusani, delegato di Poste Italiane. Per il sindaco Giorgio Gori si tratta “di un’occasione importante per la città. Abbiamo presentato undedicato alle nostre città, o meglio, alla nostra, che è una sola, e lo facciamo alla ...