Proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina, la decisione di Londra non ha solo motivazioni militari: costano meno delle alternative (Di giovedì 23 marzo 2023) L’annuncio di Londra è arrivato, anche se in maniera irrituale. Come dichiarato dalla baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, all’Ucraina, insieme a uno squadrone di tank MBT Challenger 2, verrà inviato il relativo munizionamento APFSDS (Armour-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot) con penetratore cinetico all’uranio impoverito. Perché Mosca teme così tanto questo tipo di Proiettili e perché fino a ora non li ha utilizzati, visto che ne dispone in gran quantità? Innanzitutto è bene ricordare che gli americani ne hanno fatto un ampio uso sia nei Balcani (con il munizionamento installato sui velivoli caccia-carri A-10 dell’USAF), sia in Iraq. In quest’ultimo Paese, il Comitato scientifico SIGNUM (Studio Impatto Genotossico nelle Unità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) L’annuncio diè arrivato, anche se in maniera irrituale. Come dichiarato dalla baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak,, insieme a uno squadrone di tank MBT Challenger 2, verrà inviato il relativo munizionamento APFSDS (Armour-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot) con penetratore cinetico. Perché Mosca teme così tanto questo tipo die perché fino a ora non li ha utilizzati, visto che ne dispone in gran quantità? Innanzitutto è bene ricordare che gli americani ne hanno fatto un ampio uso sia nei Balcani (con il munizionamento installato sui velivoli caccia-carri A-10 dell’USAF), sia in Iraq. In quest’ultimo Paese, il Comitato scientifico SIGNUM (Studio Impatto Genotossico nelle Unità ...

