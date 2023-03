Processo al Clan dei Cervinari, lunga discussione della difesa per tre imputati (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta oggi presso il Tribunale di Napoli, davanti al Gup Discepolo, l’udienza di discussione, nel Processo riguardante il Clan dei Cervinari, per gli imputati Salvatore Piscitelli, alias “O’ Cervinar”, Francesco Iannone, alias “Pieppetto” e Veronica Morgillo, alias “A’ Ross”, tutti difesi dall’avvocato Vittorio Fucci. Il Processo come si ricorderà è scaturito dalla maxi- operazioni della DDA che portò all’ arresto di 39 persone, ritenute appartenenti ad un’organizzazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, con base nel basso casertano e in Valle Caudina. Oggi si è discussa la posizione di Salvatore Piscitelli, 58 anni, alias “O’ Cervinar”, anche detto “Salvator O’ slav”, ritenuto dalla Procura Antimafia il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta oggi presso il Tribunale di Napoli, davanti al Gup Discepolo, l’udienza di, nelriguardante ildei, per gliSalvatore Piscitelli, alias “O’ Cervinar”, Francesco Iannone, alias “Pieppetto” e Veronica Morgillo, alias “A’ Ross”, tutti difesi dall’avvocato Vittorio Fucci. Ilcome si ricorderà è scaturito dalla maxi- operazioniDDA che portò all’ arresto di 39 persone, ritenute appartenenti ad un’organizzazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, con base nel basso casertano e in Valle Caudina. Oggi si è discussa la posizione di Salvatore Piscitelli, 58 anni, alias “O’ Cervinar”, anche detto “Salvator O’ slav”, ritenuto dalla Procura Antimafia il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tax_tweet : Rai, riparte il processo per le tangenti pagate dal “clan Biancifiori”: attesa per l’interrogatorio della teste-chi… - TelemiaLaTv : Il processo di primo grado con rito ordinario a Palmi. L’operazione ha riguardato il clan Bellocco Cinque condanne… - ilviboneseweb : Processo “Rimpiazzo” contro il clan dei Piscopisani, si va in appello per 20 imputati - concentrazione : Patto tra due clan di #camorra, in 26 a processo a Pagani -