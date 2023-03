Premio Strega poesia: in finale una poetessa tarantina Prima edizione, Daniela Fontana (Di giovedì 23 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Si è svolta a Roma il 21 marzo, nella sede della Fondazione Bellonci, alla presenza del Comitato scientifico d’eccellenza composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta, e del regista Sergio Rubini, la conferenza stampa per la comunicazione dei titoli delle Opere delle Autrici e degli Autori che concorreranno, a seguito della Prima fase di ammissione conclusasi il 28 febbraio, alla finale per la Prima edizione del Premio Strega poesia, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, Premio nato per dare ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Si è svolta a Roma il 21 marzo, nella sede della Fondazione Bellonci, alla presenza del Comitato scientifico d’eccellenza composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta, e del regista Sergio Rubini, la conferenza stampa per la comunicazione dei titoli delle Opere delle Autrici e degli Autori che concorreranno, a seguito dellafase di ammissione conclusasi il 28 febbraio, allaper ladel, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci eAlberti Benevento,nato per dare ...

