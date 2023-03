Pozzuoli | Raffaele Castaldo in concerto al Teatro S Luca

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il 31 marzo alle ore 20,30, presso ilS.di Arco Felice si terrà ildel cantautoredal titolo “UNO SU MILLE“. *RICEVO E PUBBLICO: Sono un giovane di ventidue anni con la passione per la musica, nel 2004 mi sono esibito per la prima volta in pubblico e subito Il Blog di Giò.

... situato presso l'Ospedale Sandi Milano, leader nel mondo per la terapia genica ; l' Istituto Telethon di Genetica e Medicina , TIGEM, diretto dal prof. Andrea Ballabio, a(NA), ...Montella in rappresentanza del Centro Campano per il Monitoraggio e la Modellistica Marina ... Con la collaborazione della: Lega Navale Italiana sezioni di Castellammare, Procida eche ...Mi piaceva rappresentare un esponente del teatro e della cultura napoletana quale è... pur essendo nato a Jesi, ha vissuto a Napoli ed morto a. Per altro è morto giovanissimo e ...

POZZUOLI| Consiglio comunale, la maggioranza sospende la seduta, Volpe: “Un atto gravissimo” Pozzuoli News 24

POZZUOLI – «Non era mai accaduto che il Presidente, complice anche della sua maggioranza, decidesse di sospendere la seduta del Consiglio Comunale senza nemmeno dare lettura di una domanda di attualit ...L'artista Raffaele Ariante, noto per le opere "Omaggio a Francesco" e soprattutto per le famose "Bombe" dipinte, donate a personalità di spicco della ...