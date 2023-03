Possibili ritorni negli spin-off di The Walking Dead | “Riportare indietro”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 marzo 2023) La fine di Thenon ha segnato anche quella del franchise. Al contrario, i creatori si stanno impegnando per realizzare dei nuovi-off. Nelle ultime ore, Ross Marquand, che ha dato il volto ad Aaron, ha deciso di affrontare l’argomento. L’attore, in un’intervista per Fandom Spotlite, ha ammesso che,imminenti titoli, potrebbe esserci la presenza di personaggi appartenenti al passato. Ovviamente, ha fatto riferimento solo ai protagonisti sopravvissuti che, stando al suo parere, sono decisamente di più del previsto: Sono anche io entusiasta per glioff, se mai ci vorranno. Penso che quello sia un altro motivo per cui hanno mantenuto in vita così tanti personaggi. Anche se lo show stava finendo, potrebbero ...