Portogallo-Liechtenstein stasera in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ile le indicazioni per vedere intv, sfida valida come prima giornata del Gruppo J delleaglidel. Comincia il cammino delle due selezioni verso la conquista della rassegna continentale. In particolare, grande curiosità nei confronti della Nazionale lusitana, sulla cui panchina debutta il ct Roberto Martinez, dopo non essere riuscito a “sfruttare” la generazione d’oro del Belgio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di giovedì 23 marzo, con la partita che sarà visibile intv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Calcio, oltre che insu Sky Go e NowTv. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Qualificazioni Europei e amichevoli, il calendario delle partite di oggi: Le qualificazioni a Euro 2024 in diretta… - storiainter : Il Calcio in TV oggi 23 marzo 2023 Bosnia-Islanda (ore 20:45 SKY) Portogallo-Liechtenstein ( 20:45 SKY) Slovacchia… - Ftbnews24 : Portogallo-Liechtenstein Streaming GRATIS: dove vedere le qualificazioni EURO2024 in Diretta LIVE - Deepnightpress : Portogallo vs Liechtenstein Pronostico Qualificazioni EURO 2024 Quote e Formazioni 23-03-23 #WearTheFlag #EURO2024… - Luxgraph : Scommesse Portogallo-Liechtenstein, sulla carta non c'è partita -

La partitadi Giovedì 23 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Europei - Qualificazione LISBONA - Giovedì 23 ...si giocherà oggi, giovedì 23 marzo alle ore 20.45 per la prima sfida di qualificazione al prossimo campionato europeo del 2024. Un match importante per i lusitani, favoriti, ......00 - Kazakistan - Slovenia Ore 20:45 -Ore 20:45 - Danimarca - Finlandia Ore 20:45 - Bosnia ed Erzegovina - Islanda Ore 20:45 - Italia - Inghilterra Ore 20:45 - San Marino -...

Portogallo-Liechtenstein, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 23 marzo 2023, spazio al Portogallo, pronto a scendere in campo per affrontare il Liechtenstein. Ieri ha parlato in conferenza stampa Cristiano Ronaldo, ...Cristiano Ronaldo Stabilirà il record mondiale di 197 presenze in nazionale se giovedì disputerà la gara tra Portogallo e Liechtenstein. Con 196 presenze, Ronaldo è già detentore del record europeo, ...