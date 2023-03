Portogallo-Liechtenstein (giovedì 23 marzo 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Roberto Martinez dovrebbe affidarsi alla difesa a 3, Cristiano verso la titolarità (Di giovedì 23 marzo 2023) La sconfitta ai monidali col Marocco ha decretato la fine di un’era per il calcio lusitano: Fernando Santos non è più l’allenatore della Seleçao, lascia con tanti bei ricordi e dei titoli importantissimi portati a casa, su tutti l’Europeo 2016. Non è invece finita, come si pensava, l’era di Cristiano Ronaldo: la leggenda lusitana fa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 23 marzo 2023) La sconfitta ai monidali col Marocco ha decretato la fine di un’era per il calcio lusitano: Fernando Santos non è più l’allenatore della Seleçao, lascia con tanti bei ricordi e dei titoli importantissimi portati a casa, su tutti l’Europeo 2016. Non è invece finita, come si pensava, l’era diRonaldo: la leggenda lusitana fa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Portogallo-Liechtenstein, probabili formazioni: ballottaggio CR7-Goncalo Ramos - Mediagol : Portogallo-Liechtenstein, probabili formazioni: ballottaggio CR7-Goncalo Ramos - Milannews24_com : #Milan, #Leao convocato dal #Portogallo per la sfida al #Liechtenstein - sportli26181512 : Portogallo, Leao convocato per la sfida con il Liechtenstein: Come riportano i media portoghesi, A Bola su tutti, R… - MilanNewsit : Portogallo, Leao convocato per la sfida con il Liechtenstein -