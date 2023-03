Porte girevoli in Rai: oggi il CDA (Di giovedì 23 marzo 2023) Rai Il valzer delle poltrone La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 32 Non c’è pace tra i metaforici ulivi della Rai. Domenica scorsa è saltato il tappo: troppe gaffe, troppe parole in libertà hanno dato dell’Azienda pubblica l’immagine di una nave alla deriva. E forse proprio a causa di questa domenica scellerata qualcosa si muove. Le manovre di Fuortes oggi c’è in programma il Cda Rai, durante cui si voterà sull’indieazione del nome di presidente e amministrazione delegato di Raiway, la prima controllata Rai in scadenza. Sarà poi l’assemblea dei soci a fine aprile a dare l’imprimatur. Sarà nominato quasi certamente Giuseppe Pasciucco, già presidente di Raiway prima che l’ad Carlo Fuortes lo nominasse capo del suo staff. Qualcuno potrebbe sollevare problemi di opportunità, in particolare i consiglieri Laganà e DiMaio. Perquantoriguarda l’amministratore delegato si fa ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 23 marzo 2023) Rai Il valzer delle poltrone La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 32 Non c’è pace tra i metaforici ulivi della Rai. Domenica scorsa è saltato il tappo: troppe gaffe, troppe parole in libertà hanno dato dell’Azienda pubblica l’immagine di una nave alla deriva. E forse proprio a causa di questa domenica scellerata qualcosa si muove. Le manovre di Fuortesc’è in programma il Cda Rai, durante cui si voterà sull’indieazione del nome di presidente e amministrazione delegato di Raiway, la prima controllata Rai in scadenza. Sarà poi l’assemblea dei soci a fine aprile a dare l’imprimatur. Sarà nominato quasi certamente Giuseppe Pasciucco, già presidente di Raiway prima che l’ad Carlo Fuortes lo nominasse capo del suo staff. Qualcuno potrebbe sollevare problemi di opportunità, in particolare i consiglieri Laganà e DiMaio. Perquantoriguarda l’amministratore delegato si fa ...

