Ponte sullo Stretto di Messina | il plastico mostrato da Salvini con Bruno Vespa

Stretto, via libera dal Cdm. Salvini: lavori al via entro l'estate 2024 Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: abbiamo approvato il ritorno in vita della società '...Stretto, via libera dal Cdm. Salvini: lavori al via entro l'estate 2024 Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: abbiamo approvato il ritorno in vita della società '...E' lungo 3.200 metri, si candida ad essere ilpiù lungo del mondo a campata unica, è alto 400 metri, ha 6 corsie per le auto e in mezzo due percorsi ferroviari. E' il plastico delStretto di Messina mostrato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa a '5 Minuti', su Rai 1. 'Costa meno di un anno di Reddito di ...

La posa della prima pietra entro due anni, e il ponte sullo Stretto operativo dopo "cinque anni dall'inizio della costruzione che prevediamo nell'estate del 2024". Il ministro Matteo Salvini lo ...