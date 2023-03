Ponte Stretto ‘sfida necessaria’ | 27 marzo confronto al teatro Massimo di Palermo

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Una campata unica di tre chilometri che collegherà la Calabria con la Sicilia e un traffico stimato di seimila veicoli all’ora e duecento treni al giorno. All’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto che ridà vita alla societàdi Messina, si prevede per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori per ilsullo. Lunedì 27, alle 10, aldi, Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia dedicheranno una giornata a ‘Ilsullo, una sfida. Tra i relatori il ministro Raffaele Fitto, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Mai come ora il ...

Cinque minuti Troppi, facciamo tre. Perché ne sono bastati tre a Matteo Salvini , e a Bruno Vespa , per lanciare in grande l'operazionesullonell'ormai consueto spazio dopo il Tg1. Gli altri due minuti se ne sono andati parlando di siccità e altro: i tre minuti che cambiarono la percezione sulla monumentale opera ormai ...... si prevede per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori per ilsullo. Lunedì 27 marzo, alle 10, al Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Magna Grecia e Fondazione ...L'Amministratore delegato Pietro Salini conferma l'impegno di Webuild nella costruzione delsullo. "Non ci saranno penali se ovviamente saremo noi a costruire il. Abbiamo costruito Ponti ovunque, sotto il profilo ingegneristico non ci saranno problemi". "Vedo oggi in ...

I geologi restano scettici in merito al Ponte sullo Stretto, sia dal punto di vista sismico sia da quello delle priorità infrastrutturali. “La discussione sul collegamento stabile tra Calabria e ...“Il ponte è una delle tante opere che stiamo sbloccando. Per la Calabria è fondamentale ad esempio la statale 106 per la quale abbiamo investito 3 miliardi. Ci stiamo occupando di siccità, stiamo ...