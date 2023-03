Polpo trascina in mare un cucciolo di cane a Palinuro davanti ai soccorritori | cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppesava : RT @Ragusanews: Polpo trascina in mare un cucciolo di cane e lo annega - Ragusanews : Polpo trascina in mare un cucciolo di cane e lo annega - zazoomblog : Palinuro polpo “killer”: trascina cane in mare e lo uccide - #Palinuro #polpo #“killer”: #trascina - ottopagine : Polpo trascina in mare un cucciolo di cane e lo annega: inutili i soccorsi #Centola - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Polpo afferra un cagnolino con i tentacoli e lo trascina in mare: il cucciolo muore annegato -

Il comune di Palinuro, in provincia di Salerno, dove unha trascinato in acqua un cane Il cane di piccola taglia avrebbe tentato di salvarsi, ma non ce l'avrebbe fatta. Il punto in cui è ...Solo a questo punto ilha afferrato il cane , ormai privo di vita, portandolo via nelle profondità del mare. Nonostante le innumerevoli e illustri testate (anche nazionali) che hanno riportato ...Purtroppo, però, a nulla sono valsi i soccorsi dato che - incredibilmente, durante le operazioni di recupero - unha trascinato in acqua il cane e in pochi secondi lo ha tirato giù nell'acqua, ...

Polpo trascina in mare un cucciolo di cane e lo annega: choc a Palinuro ilmessaggero.it

Un polpo ha trascinato in mare un cucciolo di cane facendolo annegare. È successo mercoledì 22 marzo in provincia di Salerno, precisamente a Palinuro. Mentre il cucciolo stava passeggiando con la sua ...Non è stato possibile recuperare nemmeno il corpo perché è stato trascinato via davanti ai loro occhi dalla corrente. Solo a questo punto il polpo ha afferrato il cane, ormai privo di vita, portandolo ...