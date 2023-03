Poliziotti feriti e black bloc scatenati, in Francia è rivolta per le pensioni | VIDEO (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella nona giornata di mobilitazione generale contro la riforma delle pensioni, approvata senza il voto del Parlamento, è scoppiata ancora più forte la rabbia dei francesi contro il presidente Emmanuel Macron e il suo governo. Scontri violenti si sono verificati nella manifestazione di Parigi, dove un migliaio di black bloc ha creato forti tensioni lanciando sampietrini e sparando fuochi d'artificio contro gli agenti in assetto antisommossa, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Un agente è stato colpito alla testa da un sampietrino ed è stato trasportato in ospedale, un altro ha perso conoscenza ed è stato trascinato per metri dai colleghi per essere messo al riparo. Ma anche in numerose altre città sono stati registrati scontri, atti vandalici contro negozi e infrastrutture pubbliche e rifiuti incendiati. A Lorient, riporta l'Agi, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella nona giornata di mobilitazione generale contro la riforma delle, approvata senza il voto del Parlamento, è scoppiata ancora più forte la rabbia dei francesi contro il presidente Emmanuel Macron e il suo governo. Scontri violenti si sono verificati nella manifestazione di Parigi, dove un migliaio diha creato forti tensioni lanciando sampietrini e sparando fuochi d'artificio contro gli agenti in assetto antisommossa, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Un agente è stato colpito alla testa da un sampietrino ed è stato trasportato in ospedale, un altro ha perso conoscenza ed è stato trascinato per metri dai colleghi per essere messo al riparo. Ma anche in numerose altre città sono stati registrati scontri, atti vandalici contro negozi e infrastrutture pubbliche e rifiuti incendiati. A Lorient, riporta l'Agi, ...

