**Pnrr: Fitto vede Gentiloni, focus su obiettivi per terza rata** (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles il Commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. L'incontro si è incentrato sul tema del Pnrr e in particolare dell'assessment in corso da parte della Commissione Ue in vista dell'esborso della terza rata destinata all'Italia. A tal proposito Fitto e Gentiloni hanno effettuato una disamina degli obiettivi in merito ai quali è ancora in corso un'interlocuzione fra il Governo italiano ed i competenti servizi della Commissione. Il colloquio si è poi incentrato sulle prospettive di integrazione al Pnrr italiano alla luce delle possibilità offerte dal RePowerEU.

