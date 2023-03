Playoff: Monza ferma Trento, Milano blocca Perugia, Verona e Modena sul 2 - 0 (Di giovedì 23 marzo 2023) Monza - Trento 3 - 1 (25 - 21, 25 - 16, 23 - 25, 25 - 18) Monza vince e pareggia la serie con Trento. All'Arena finisce 3 - 1, con gli ospiti dimezzati dalle assenze. Per i primi due set, però, i ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023)3 - 1 (25 - 21, 25 - 16, 23 - 25, 25 - 18)vince e pareggia la serie con. All'Arena finisce 3 - 1, con gli ospiti dimezzati dalle assenze. Per i primi due set, però, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aboutishikawa : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 2 risultati: Monza approfitta di una Trento senza 3 titolari e vince in 4 set, mentre Milano, Mode… - OA_Sport : Volley, playoff scudetto da pazzi: Milano stende Perugia, Monza ribalta Trento! Civitanova spalle al muro, Verona v… - Bang_ZT : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 2 risultati: Monza approfitta di una Trento senza 3 titolari e vince in 4 set, mentre Milano, Mode… - Yuumi_Chan14 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 2 risultati: Monza approfitta di una Trento senza 3 titolari e vince in 4 set, mentre Milano, Mode… - NthYoyo : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 2 risultati: Monza approfitta di una Trento senza 3 titolari e vince in 4 set, mentre Milano, Mode… -