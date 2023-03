Pistocchi: «Vlahovic tocca di mano, dimostrato. Sempre Mazzoleni» (Di giovedì 23 marzo 2023) Torna sull’episodio di Inter-Juventus anche Maurizio Pistocchi, che sottolinea l’irregolarità dimostrata di Dusan Vlahovic nell’azione del gol. E chiama in causa il VAR Mazzoleni. RECIDIVO – Maurizio Pistocchi torna a commentare l’episodio del gol irregolare convalidato in Inter-Juventus, che ha permesso ai bianconeri di ottenere i tre punti. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il giornalista ha commentato in questo modo, mostrando una chiara immagine: “In un servizio di DAZN compare un’immagine mai vista. Questa certifica senza ombra di dubbio come Vlahovic controlli il pallone con il braccio destro. Ma Mazzoleni non ha visto. Succede (Sempre a lui)“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Torna sull’episodio di Inter-Juventus anche Maurizio, che sottolinea l’irregolarità dimostrata di Dusannell’azione del gol. E chiama in causa il VAR. RECIDIVO – Mauriziotorna a commentare l’episodio del gol irregolare convalidato in Inter-Juventus, che ha permesso ai bianconeri di ottenere i tre punti. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il giornalista ha commentato in questo modo, mostrando una chiara immagine: “In un servizio di DAZN compare un’immagine mai vista. Questa certifica senza ombra di dubbio comecontrolli il pallone con il braccio destro. Manon ha visto. Succede (a lui)“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Pistocchi: «Vlahovic tocca di mano, dimostrato. Sempre Mazzoleni» - - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Pistocchi: “Mani Vlahovic certificato, ma Mazzoleni non ha visto. Succede sempre a lui” - onanapresidente : RT @fcin1908it: Pistocchi: “Mani Vlahovic certificato, ma Mazzoleni non ha visto. Succede sempre a lui” - fcin1908it : Pistocchi: “Mani Vlahovic certificato, ma Mazzoleni non ha visto. Succede sempre a lui” - Vlahovic_DV9 : RT @lx_twit: LA DOVETE FINIRE di condividere Ziliani, Varriale, Pistocchi, Avsim e altre cagate del genere BASTA! Fate il loro gioco, cos… -