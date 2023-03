Pio e Amedeo: “L’Italia razzista? Fa comodo a qualcuno dire che lo è. Il nostro show farà arrabbiare chi non ci capisce” (Di giovedì 23 marzo 2023) Tornano su Canale5 e per l’occasione si raccontano al Corriere della Sera. Pio e Amedeo, in prima battuta, marcano quella che sarà la linea del loro show: “… Sono rimasti in pochi ormai a non essersi offesi… Ma va bene così, da un po’ di anni il vento ci sta girando a favore, ora ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili”. Ospiti della prima puntata Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo, Zucchero e Silvia Toffanin. Proprio della conduttrice di Verissimo i due dicono: “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Tornano su Canale5 e per l’occasione si raccontano al Corriere della Sera. Pio e, in prima battuta, marcano quella che sarà la linea del loro: “… Sono rimasti in pochi ormai a non essersi offesi… Ma va bene così, da un po’ di anni il vento ci sta girando a favore, ora ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave delsarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non cio chi pensa che siamo stati troppo credibili”. Ospiti della prima puntata Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo, Zucchero e Silvia Toffanin. Proprio della conduttrice di Verissimo i due dicono: “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo ...

