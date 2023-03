Pio e Amedeo, che frecciata a Fabio Fazio: cosa hanno detto (Di giovedì 23 marzo 2023) News Tv. Pio e Amedeo Fabio Fazio. Pio e Amedeo sono pronti per tornare in onda con “Felicissima Sera”, lo show che lo scorso anno ha riscosso grande successo in prima serata su Canale 5. I due comici pugliese hanno rilasciato una lunga intervista al Corriere, al quale hanno svelato alcune chicche della nuova edizione del loro programma. Nel corso dell’intervista, Pio D’Antini e Amedeo Grieco hanno lanciato una frecciata a Fabio Fazio, conduttore di “Che tempo che fa”. (Continua…) Leggi anche: “C’è posta per te”, Pio e Amedeo scatenano il panico: interviene Maria De Filippi Pio e Amedeo, che frecciata a Fabio ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 marzo 2023) News Tv. Pio e. Pio esono pronti per tornare in onda con “Felicissima Sera”, lo show che lo scorso anno ha riscosso grande successo in prima serata su Canale 5. I due comici puglieserilasciato una lunga intervista al Corriere, al qualesvelato alcune chicche della nuova edizione del loro programma. Nel corso dell’intervista, Pio D’Antini eGriecolanciato una, conduttore di “Che tempo che fa”. (Continua…) Leggi anche: “C’è posta per te”, Pio escatenano il panico: interviene Maria De Filippi Pio e, che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... malenacosta161 : “Tiene tutti in comfort zone..”. La stoccata di Pio e Amedeo a Fabio Fazio - giorgiadipalo : RT @heythereelena: qui per ricordare di nuovo la faccia dei ragazzi di amici20 dopo le battute di pio e amedeo #amici22 - KnightErranty80 : RT @Tommy_Rabbit: Sono due essenzialmente le cose che proprio non sopporto di Pio e Amedeo: 1) Pio; 2) Amedeo #pioeamedeo - tuttotv_info : Felicissima Sera di Pio e Amedeo, gli ospiti di venerdì 24 marzo 2023 - fatimascassaa : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ospiti ?? PIO e AMEDEO ?? fonte: @amicii_news #AMICI22 #amicispoiler -