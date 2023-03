PIO E AMEDEO: “A FELICISSIMA SERA PRENDIAMO PER I FONDELLI FAZIO. UN REALITY? MAI…!” (Di giovedì 23 marzo 2023) Pio e AMEDEO tornano su Canale 5 con la seconda edizione di FELICISSIMA SERA, sottotitolo All Inclusive. Tra gli ospiti della prima puntata Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. “Ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili”, così i mattatori Pio e AMEDEO al Corriere della SERA. A chi applicherete le vostre teorie inclusive? “A Gigi D’Alessio. Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 marzo 2023) Pio etornano su Canale 5 con la seconda edizione di, sottotitolo All Inclusive. Tra gli ospiti della prima puntata Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. “Ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili”, così i mattatori Pio eal Corriere della. A chi applicherete le vostre teorie inclusive? “A Gigi D’Alessio. Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al ...

