PIO E AMEDEO | “A FELICISSIMA SERA PRENDIAMO PER I FONDELLI FAZIO UN REALITY? MAI…!”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Pio etornano su Canale 5 con la seconda edizione di, sottotitolo All Inclusive. Tra gli ospiti della prima puntata Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. “Ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili”, così i mattatori Pio eal Corriere della. A chi applicherete le vostre teorie inclusive? “A Gigi D’Alessio. Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Ci sono comici peggiori di Pio e Amedeo. Ma c'e un problema. Vogliano fare satira 'sociale', 'politicamente scorret… - CosaInTendenza : Alle 09:31 Pio e Amedeo con 722 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 18 Tweet in evidenza per l'ha… - stillejosaltato : Il pubblico medio di Pio e Amedeo corrisponde esattamente al pubblico di Calciatori Brutti, 15enni brufolosi che no… - Ci1812 : Continuo ad ignorare, accendendo pochissimo la tv ,chi siano Pio e Amedeo. Mi sto perdendo qualcosa di importante? - ADelleNotizie : Felicissima Sera All Inclusive, Pio e Amedeo la combinano grossa con Silvia Toffanin -

Giacca in velluto, pashmina e cappello alla Francesco De Gregori. Nel corso della prima puntata della nuova edizione di 'Felicissima sera', versione 'All Inclusive', Pio e Amedeo trasformano Gigi D'Alessio in un'icona radical chic, così da fare colpo anche sugli intellettuali. Non guardano in faccia a nessuno, Pio e Amedeo. Nemmeno a Silvia Toffanin, che a Canale 5 è un po' la padrona di casa (e non solo perché conduttrice del 'pilastro' Verissimo). La moglie di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset...

Pio e Amedeo vorrebbero essere i testimoni al matrimonio di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: ecco la proposta fatta da loro in tv Stanno insieme da quasi 20 anni Piersilvio Berlusconi e Silvia ..." Questa trasmissione era il suo orgoglio, quindi la prima puntata voglio dedicarla a lui". Nel finale della serata di debutto della nuova edizione di " Felicissima sera", in versione "All Inclusive ...