Piazza della Loggia, il Governo ci ripensa: si costituirà parte civile (Di giovedì 23 marzo 2023) Alla fine è arrivato il dietrofront del Governo, dopo poche ore dal pasticciaccio di non volersi costituire parte civile all’udienza preliminare nel processo per la strage di Piazza della Loggia. Molte le voci che si erano alzate contro il Governo, ad iniziare da Manlio Milani, presidente dell’associazione familiari delle vittime della strage di Brescia che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Alla fine è arrivato il dietrofront del, dopo poche ore dal pasticciaccio di non volersi costituireall’udienza preliminare nel processo per la strage di. Molte le voci che si erano alzate contro il, ad iniziare da Manlio Milani, presidente dell’associazione familiari delle vittimestrage di Brescia che ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A Brescia l'udienza preliminare sul nuovo filone d'inchiesta per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 197… - Giorgiolaporta : Non approvano in 10 anni una legge sulle #AdozioniGay, poi vanno in piazza perché in Italia non c’è tale legge e us… - ultimora_pol : Il sindaco di Firenze #Nardella era intento a registrare un video proprio su Piazza della Signoria, quando alle sue… - marta6X6 : RT @Moonlightshad1: E non aveva nemmeno organizzato un attentato terroristico come Maggi, neofascista di ordine nuovo, il movimento eversiv… - Dondolino72 : RT @fattoquotidiano: Strage di piazza della Loggia, la presidenza del consiglio non si costituisce parte civile. I familiari delle vittime:… -

A Roma la prima manifestazione per i diritti dei giovani transgender ... nel genere che gli è stato attribuito alla nascita e che sfileranno a Roma, il primo aprile, sotto una bandiera di 50 metri da piazza dell'Esquilino a piazza della Madonna di Loreto dove saranno ... Mattarella sarà a Cuneo, Borgo e Boves il 25 aprile Cuneo ricorderà il 26 luglio l'ottantesimo anniversario dello storico discorso che Duccio Galimberti fece dal balcone della propria abitazione che si affaccia sulla piazza e che si trasformò di fatto ... Sala alza il velo sui contrasti in Fondazione Cariplo. Inside ... passano per Fondazione Cariplo e arrivano in piazza Città di Lombardia, è che la tensione è ai ... in effetti, Resta era stato il nome indicato dalla Regione Lombardia come possibile nuova guida della ... ... nel genere che gli è stato attribuito alla nascita e che sfileranno a Roma, il primo aprile, sotto una bandiera di 50 metri dadell'Esquilino aMadonna di Loreto dove saranno ...Cuneo ricorderà il 26 luglio l'ottantesimo anniversario dello storico discorso che Duccio Galimberti fece dal balconepropria abitazione che si affaccia sullae che si trasformò di fatto ...... passano per Fondazione Cariplo e arrivano inCittà di Lombardia, è che la tensione è ai ... in effetti, Resta era stato il nome indicato dalla Regione Lombardia come possibile nuova guida... La strage di piazza della Loggia e la polemica sul Governo Meloni: dietrofront sul costituirsi parte civile Virgilio Notizie Spoleto splende di nuova luce Attivato il sistema di illuminazione artistica che coinvolge numerosi monumenti ed opere culturali del centro storico. Altro passo verso lo sviluppo della parte alta della città ... Giornate FAI di Primavera, 41 appuntamenti in Toscana il Palazzo della Finanza famoso per aver ospitato le riprese del film "la Vita è Bella ", Logge del Grano, Piazza del Popolo e Chiesa della Santissima Trinità e eccezionalmente si apriranno le porte ... Attivato il sistema di illuminazione artistica che coinvolge numerosi monumenti ed opere culturali del centro storico. Altro passo verso lo sviluppo della parte alta della città ...il Palazzo della Finanza famoso per aver ospitato le riprese del film "la Vita è Bella ", Logge del Grano, Piazza del Popolo e Chiesa della Santissima Trinità e eccezionalmente si apriranno le porte ...