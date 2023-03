Piantedosi | Manganelli riuscì a rompere il muro di omertà sulle organizzazioni mafiose – VIDEO

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Sono orgoglioso del calore che Avellino sta tributando ad Antonio, la sua città d’origine, così come la mia terra d’origine. Anche a Roma, qualche giorno fa si è percepito lo stesso calore”. Lo dice il Ministro dell’Interno Matteo, intervento sul palco dell’Hotel de la Ville di Avellino, per il ricordo dei dieci anni della scomparsa dell’ex Capo della Polizia. “Sono passati dieci anni – dice il capo del Viminale- ma credo che raramente un personaggio e una persona siano ricordati con la stessa attenzione e la stessa considerazione per. E’ stato un grandissimo personaggio, ma sicuramente una grande persona. Antonio metteva insieme umanità, carisma, forza. Un grande tecnico nell’attività di Polizia, ma quello che lo rendeva un fuoriclasse era questa personalità fortemente ...

Tra gli applausi della folla è giunto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi insieme al capo della polizia Lamberto Giannini. Commosso l'abbraccio con Emanuela e Adriana Manganelli, ...Alle ore 15:00 di giovedì 23 p.v., in Avellino, alla via in via L. Di Capua (rione Parco), si terrà la cerimonia di inaugurazione del Centro Sportivo "Flipper", affidato alla gestione del Gruppo Sport ...