Piano Libia | così Roma risponde alla guerra ibrida di Wagner e Pechino

(Di giovedì 23 marzo 2023) Quando il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiede di accendere un fascio di luce sul continente africano, tocca un nervo scoperto a Bruxelles ddeposizione di Gheddafi in poi. Perché certifica, attualizzando le dinamiche che toccano anche energia e Ucraina, che ormai gran parte dell’Africa è sotto il dominio di Cina e Russia anche per debolezze di altri players continentali, per cui si rende imprescindibile che Ue e Italia pianifichino una strategia per l’Africa, come fatto dal governo Meloni con ilMattei. La questione è legata a doppia mandata non solocosiddetta, che si combatte con altri strumenti come grano, acqua, energia e immigrazione (tutti peraltro connessi all’invasione russa di Kiev), ma anche al futuro industriale del vecchio continente, ...