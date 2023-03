Piano di Protezione Civile, via libera in Commissione: il plauso di Barbieri (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stamane in Commissione Lavori pubblici, è arrivato il via libera all’unanimità al nuovo Piano di Protezione Civile. Il documento approderà presto in Consiglio comunale. Soddisfazione per il risultato ottenuto in Commissione è espressa dal consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Italo Barbieri: “Ringrazio i componenti della Commissione di maggioranza e opposizione per aver seguito attentamente i lavori e contribuito in maniera costruttiva, attraverso un lavoro di squadra, a rielaborare il Piano che – quando sarà approvato in Aula – doterà il Comune di Benevento di uno strumento agile e moderno per affrontare i problemi di un comparto vitale come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stamane inLavori pubblici, è arrivato il viaall’unanimità al nuovodi. Il documento approderà presto in Consiglio comunale. Soddisfazione per il risultato ottenuto inè espressa dal consigliere comunale delegato allaItalo: “Ringrazio i componenti delladi maggioranza e opposizione per aver seguito attentamente i lavori e contribuito in maniera costruttiva, attraverso un lavoro di squadra, a rielaborare ilche – quando sarà approvato in Aula – doterà il Comune di Benevento di uno strumento agile e moderno per affrontare i problemi di un comparto vitale come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Piano di Protezione civile: via libera in Commissione Lavori pubblici #Benevento - pino_fimmano : @StefaniaDePaoli @AdrianaSpappa Hai perfettamente ragione, hanno depredato pian piano i territori della ex Cananea… - mirkoscanu : RT @LNotizie: Sviluppato piano che prevede l’utilizzo del #drone per la distribuzione di prodotti fitosanitari a protezione delle colture,… - ClaraPorta4 : RT @pills_ofscience: A me dispiace tantissimo ma non posso fare nulla se non spingere a mettere in primo piano la prevenzione. Adottate il… - Cinder_XVII : RT @pills_ofscience: A me dispiace tantissimo ma non posso fare nulla se non spingere a mettere in primo piano la prevenzione. Adottate il… -