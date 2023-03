Pezzi: “Perdere la B sarebbe un peccato. Non mi aspettavo la conferma di Caserta” (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’impresa compiuta il 30 aprile 2016 non verrà mai dimenticata. Quello che fu poi ribattezzato il gruppo degli “Immortali”, riuscì laddove tutti gli altri avevano fallito: portare il Benevento in serie B. Dopo 87 anni, la Strega conquistò finalmente la cadetteria, voltando definitivamente pagina e iniziando a scrivere un’avventura totalmente nuova. Oggi la paura di ritrovarsi il prossimo anno negli inferi della serie C, vedendo svanire quanto faticosamente conquistato sette anni fa, appare concreto. “Mi dispiace per la piazza e per i giocatori perché sono convinto diano sempre il massimo. Quando non riesci a raggiungere gli obiettivi prefissati è difficile trovare delle soluzioni ai problemi incontrati lungo il cammino”, è il pensiero di Enrico Pezzi, “anche noi incontrammo delle difficoltà, soprattutto all’inizio, ma ne uscimmo più forti. In ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’impresa compiuta il 30 aprile 2016 non verrà mai dimenticata. Quello che fu poi ribattezzato il gruppo degli “Immortali”, riuscì laddove tutti gli altri avevano fallito: portare il Benevento in serie B. Dopo 87 anni, la Strega conquistò finalmente la cadetteria, voltando definitivamente pagina e iniziando a scrivere un’avventura totalmente nuova. Oggi la paura di ritrovarsi il prossimo anno negli inferi della serie C, vedendo svanire quanto faticosamente conquistato sette anni fa, appare concreto. “Mi dispiace per la piazza e per i giocatori perché sono convinto diano sempre il massimo. Quando non riesci a raggiungere gli obiettivi prefissati è difficile trovare delle soluzioni ai problemi incontrati lungo il cammino”, è il pensiero di Enrico, “anche noi incontrammo delle difficoltà, soprattutto all’inizio, ma ne uscimmo più forti. In ...

