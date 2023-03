Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera non va in onda: il motivo (Di giovedì 23 marzo 2023) Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera – giovedì 23 marzo 2023 – non va in onda su Rai 1 come al solito? Ve lo diciamo subito: la puntata odierna non verrà trasmessa – come annunciato ieri da Amadeus – per lasciare spazio alla partita Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Dalle 20,30, subito dopo il Tg1, infatti andrà in onda il pre-partita in diretta dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli con diversi giornalisti e opinionisti che analizzeranno il match della squadra di Mancini sia nel pre sia nel post partita. Quando torna Ma quando torna i Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1? Il gioco condotto da Amadeus non andrà in onda solo oggi. Già domani, 24 marzo, tutto ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023)– Il– giovedì 23 marzo 2023 – non va insu Rai 1 come al solito? Ve lo diciamo subito: la puntata odierna non verrà trasmessa – come annunciato ieri da Amadeus – per lasciare spazio alla partita Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Dalle 20,30, subito dopo il Tg1, infatti andrà inil pre-partita in diretta dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli con diversi giornalisti e opinionisti che analizzeranno il match della squadra di Mancini sia nel pre sia nel post partita. Quando torna Ma quando torna i– Ilsu Rai 1? Il gioco condotto da Amadeus non andrà insolo oggi. Già domani, 24 marzo, tutto ...

