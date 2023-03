Perché più donne sono costrette a prostituirsi e ad accettare clienti pericolosi (Di giovedì 23 marzo 2023) Sta crescendo in modo preoccupante il numero di donne costrette a prostituirsi e ad accettare clienti pericolosi. E la ragione di questo aumento è una sola: l’incremento del costo della vita. L’aumento vertiginoso del costo della vita sta mettendo in pericolo la sicurezza delle sex workers, costringendole ad accettare clienti maschi potenzialmente pericolosi le cui richieste non avrebbero mai accettato in precedenza, hanno avvertito gli attivisti. Queste donne hanno detto a The Independent che la penuria di clienti causata dalla crisi economica le ha costrette a prendere queste decisioni estreme. Il Collettivo delle prostitute in UK ha affermato che centinaia di donne ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 marzo 2023) Sta crescendo in modo preoccupante il numero die ad. E la ragione di questo aumento è una sola: l’incremento del costo della vita. L’aumento vertiginoso del costo della vita sta mettendo in pericolo la sicurezza delle sex workers, costringendole admaschi potenzialmentele cui richieste non avrebbero mai accettato in precedenza, hanno avvertito gli attivisti. Questehanno detto a The Independent che la penuria dicausata dalla crisi economica le haa prendere queste decisioni estreme. Il Collettivo delle prostitute in UK ha affermato che centinaia di...

