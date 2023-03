Perché le province sono tornate di moda. Lo spiega il prof. Barone (Di giovedì 23 marzo 2023) Le province sono tornate al centro del dibattito pubblico. La riforma Delrio non aveva abolito l’ente territoriale più vicino ai comuni italiani, ma ha escluso la partecipazione diretta dei cittadini dalle procedure di voto, prediligendo il suffragio ristretto. Ma il discorso è molto più complesso e interessante di quel che appare. La riforma del 2014 puntava a ottenere un considerevole risparmio e una configurazione territoriale più snella ed equilibrata. Ci è riuscita? Cosa comporterebbe un loro ripristino? Ne parliamo con il prof. Antonio Barone, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Catania, direttore della rivista Il Processo, edita da Giuffrè Lefebvre, e consulente della I Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana. Partiamo dalla riforma Delrio del ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 marzo 2023) Leal centro del dibattito pubblico. La riforma Delrio non aveva abolito l’ente territoriale più vicino ai comuni italiani, ma ha escluso la partecipazione diretta dei cittadini dalle procedure di voto, prediligendo il suffragio ristretto. Ma il discorso è molto più complesso e interessante di quel che appare. La riforma del 2014 puntava a ottenere un considerevole risparmio e una configurazione territoriale più snella ed equilibrata. Ci è riuscita? Cosa comporterebbe un loro ripristino? Ne parliamo con il. Antonio, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Catania, direttore della rivista Il Processo, edita da Giuffrè Lefebvre, e consulente della I Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana. Partiamo dalla riforma Delrio del ...

