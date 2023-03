Perché il suicidio di Frances Wellburn apre il dibattito su menopausa e salute mentale (Di giovedì 23 marzo 2023) Frances Wellburn, 56 anni, di York, si è suicidata nel 2020, mentre era in menopausa, dopo essere stata erroneamente valutata a “medio rischio” di suicidio dal Tees, Esk and Wear NHS Trust. “Il legame tra menopausa e cattiva salute mentale dovrebbe essere rivisto”, ha dichiarato l’Health and Safety Investigation Branch, dopo che l’indagine sul suicidio di Wellburn ha dimostrato che il personale non ha una formazione adeguata per individuare i rischi per la salute mentale durante la menopausa. Quello di Frances Wellburn non è un caso isolato. Lo studio dell’Health and Safety Investigation Branch, condotto dopo la morte di Wellburn, ha ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 marzo 2023), 56 anni, di York, si è suicidata nel 2020, mentre era in, dopo essere stata erroneamente valutata a “medio rischio” didal Tees, Esk and Wear NHS Trust. “Il legame trae cattivadovrebbe essere rivisto”, ha dichiarato l’Health and Safety Investigation Branch, dopo che l’indagine suldiha dimostrato che il personale non ha una formazione adeguata per individuare i rischi per ladurante la. Quello dinon è un caso isolato. Lo studio dell’Health and Safety Investigation Branch, condotto dopo la morte di, ha ...

