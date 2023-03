Perché il pm è stato costretto a mollare | Juve in tribunale | rumors pazzeschi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) È andata in onda ieri l'ultima puntata della serie “Plusvalenze” in attesa dell'udienza preliminare davanti al giudice penale prevista per lunedì mattina. Il palcoscenico se lo sono divisi in due, il pm Ciro Santoriello e il fantasista Paulo Dybala, oggi non più in bianconero, ma colonna della Roma di José Mourinho. Santoriello ha deciso di lasciare il suo posto. Il video rimbalzato sui social nel quale il magistrato, tifoso del Napoli, ironizzava sulla “Vecchia Signora”, per quanto scherzoso e irrilevante riguardo il ruolo ricoperto dal sostituto procuratore, ha suggerito l'inevitabile passo indietro. “Sub judice” una frase pronunciata nell'ambito di uno scambio di battute con altri invitati un convegno e in relazione all'archiviazione di un procedimento che riguardava proprio lantus: «Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio ...