"Per la Pace", Eni Foundation al fianco di mille ucraini (Di giovedì 23 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – Un'iniziativa di solidarietà che ha coinvolto quasi mille mamme e bambini ucraini, offrendo supporto e socialità in un contesto di vacanza. E' il progetto "Per la Pace", promosso da Eni Foundation, e gestito in collaborazione con Protezione Civile e l'associazione D.O.C, che ha permesso a un folto gruppo di persone già rifugiate in Italia di allontanarsi dai traumi della guerra in Ucraina. "Un'iniziativa unica – ha detto il presidente di Eni Foundation Domenico Giani – con cui abbiamo voluto dare il nostro sostegno a queste situazioni di bisogno". Il resoconto del progetto è stato presentato a Torino in concomitanza dell'inaugurazione della mostra fotografica che ne racconta l'esperienza, esposta nei giardini di Cascina Fossata.I turni di soggiorno, della durata di 15 o 21 giorni, ...

