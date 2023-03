Per il compleanno della piccola, il rapper ha realizzato un video con tutti i momenti più belli vissuti accanto alla bimba: «Auguri amore della nostra vita. Ti amiamo immensamente» (Di giovedì 23 marzo 2023) Buon compleanno, Vittoria Ferragni Lucia! La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez compie oggi, 23 marzo, due anni. I Ferragnez l’hanno già festeggiata durante il party organizzato per il compleanno del primogenito, Leone, che ha spento cinque candeline il 19 marzo. Ma, oggi, non è mancata la sorpresa con tanto di Auguri da parte di mamma e papà. Chiara Ferragni e Fedez, il primo video della piccola Vittoria ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) Buon, Vittoria Ferragni Lucia! La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez compie oggi, 23 marzo, due anni. I Ferragnez l’hanno già festeggiata durante il party organizzato per ildel primogenito, Leone, che ha spento cinque candeline il 19 marzo. Ma, oggi, non è mancata la sorpresa con tanto dida parte di mamma e papà. Chiara Ferragni e Fedez, il primoVittoria ...

