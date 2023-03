Pepe Escobar - La Nuova Yalta che seppellisce la ' Pax americana'

(Di giovedì 23 marzo 2023) La prima pagina della Gazzetta russa di lunedì era emblematica: Putin in visita a Mariupol, libera dai nazisti, che chiacchiera con i residenti, affiancato dall'Op - Ed di Xi. Questa è stata, in ...

di- The Cradle [Traduzione a cura di: Nora Hoppe] Quello che si è appena svolto a Mosca è niente meno che una nuova Yalta, che, per inciso, si trova in Crimea. Ma a differenza dell'epocale ...di- The Cradle [Traduzione a cura di: Nora Hoppe] La sede della Commissione economica eurasiatica (CEE) a Mosca, legata all'Unione economica eurasiatica (UEEA) , è probabilmente uno dei ...

Gli ippopotami di Pablo Escobar mettono a rischio l'ecosistema colombiano AGI - Agenzia Italia

Il rischio ‘Lehman Brothers’ che fece impazzire i mercati finanziari occidentali 15 anni fa è di nuovo dietro l’angolo. L’effetto a catena potrebbe scatenarsi in un baleno e sta già coinvolgendo diver ...